Hindistan'da koronavirüs nedeniyle 334 ölüm daha

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 881 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 366 bin 946'ya yükseldiği belirtildi.

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişinin öldüğü, toplam ölü sayısının 12 bin 237'ye çıktığı kaydedildi. Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 7 bin 390 artışla 194 bin 325'e yükseldi. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor. AA

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