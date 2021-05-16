Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle 4 bin 77 ölüm daha

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 77 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 311 bin 170 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor. Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 684 bin 77'ye, toplam can kaybı sayısı 270 bin 284'ye yükseldi. Ülkede 3 milyon 618 bin 458 hastanın tedavisi sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında 2. dalganın etkisindeki ülkede durumun stabil hale geldiği kaydedildi. Hindistan’da vaka sayıları son 3 gündür 400 bin bandında seyrediyor. AA

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