Hollanda’da bazı camiler tekrar açıldı

Hollanda’da Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde 17 Mart’tan itibaren toplu ibadete ara verilen camilerin bir kısmı, sabah namazından itibaren tekrar açıldı.

Ülkede hükümetin bugün itibariyle normal hayata dönüşün 2. kademesini hayata geçirmesiyle Millî Görüş Teşkilâtlarına bağlı Hollanda İslâm Federasyonu (NIF) ve Hollanda Millî Görüş Federasyonu (MGNN) altında faaliyet gösteren yaklaşık 40 camide yeniden namaz kılındı. Schiedam şehrindeki NIF’e bağlı Yıldız İslâm Merkezi’nde (YİM) Müslümanlar yaklaşık 11 hafta sonra yeniden sabah namazını cemaatle kıldı. Camiye girmeden önce ellerini dezenfekte eden Müslümanlar, camide 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu ve evden getirdikleri seccadelerle namazı eda etti. AA

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