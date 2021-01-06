Hong Kong'da muhaliflere operasyon: 50 gözaltı

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde tartışmalı Ulusal Güvenlik Kanunu kapsamında demokrasi yanlısı en az 50 muhalif tutuklandı. Uzmanlar yeni yasanın yürürlüğe girdiğinden bu yana Pekin destekli en geniş operasyonun olduğunu söylüyor.

İsminin açıklanmaması istemeyen iki üst düzey Hong Kong polisi, bugün güvenlik yasasının ihlali nedeniyle yapılan operasyonda "yaklaşık 50 kişinin" tutuklandığını doğruladı. Muhalefet partileri tarafından Facebook ve Twitter'da yapılan açıklamalarda, "devlet düzenine karşı" işlenen suçlardan en az 48 demokrasi yanlısının tutuklandığı ifade edildi. 'ABD, Hong Kong'da Pekin'in demokrasi üzerindeki baskısına karşı duracak' ABD'nin göreve başlayacak yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hong Kong yönetimin operasyonunu "evrensel hakları cesurca savunanlara yönelik bir saldırı" olarak kınadı. Blinken açıklamasında, "Biden-Harris yönetimi, Hong Kong halkının yanında ve Pekin'in demokrasi üzerindeki baskısına karşı duracak" ifadesini kullandı. Pekin destekli operasyonda kimler tutuklandı? Tutuklananlar arasında James To, Andrew Wan, Lam Cheuk Ting veya Claudia Mo gibi eski milletvekilleri, gazeteci Gwyneth Ho, 27 yaşındaki bölge meclis üyesi Tiffany Yuen ve birçok demokrasi yanlısı genç aktivistler var. Söz konusu operasyonda ayrıca Amerikalı avukat John Clancey'de tutuklandı. Polis, insan haklarını savunan bir hukuk firmasında arama yaptı, şirkette çalışan Clancey yeni yasa ile tutuklanan ilk ABD'li vatandaş oldu. Hong Kong'da demokrasi yanlısı hareketin en tanınmış yüzlerinden ve şu anda cezaevinde olan Joshua Wong'un yakınları, sosyal medya üzerinde Wong'un evinde arama yapıldığını ifade etti. Euronews Türkçe

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