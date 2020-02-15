Huawei, ABD’yi casuslukla suçladı

Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında başlayan ticaret savaşının en büyük mağdurlarından biri olan ve Amerika Hükümeti tarafından yapılan suçlamaları her seferinde reddeden Huawei bu sefer ABD’yi casusluk ile suçladı.

Amerika Hükümeti en son geçen günlerde Huawei’ye yine bir casusluk suçlamasında bulunmuştu. Amerika Hükümeti’nin açıklamalarına göre Huawei 10 yılı aşkın bir süredir oluşturduğu arka kapılar ile dünyada olan bütün mobil ağlara sızıyormuş. Bu suçlamayı çok hızlı bir şekilde reddeden Huawei, suçlanan ekiplerinin mobil ağlarda oluşan sorunları düzeltmek için çalıştığını söylemişti. Şimdi ise Huawei, Amerika Hükümetini casusluk ile suçluyor.

Dünyayı sarsan skandal olaylarından biri olan Kripto güvenlik yazılım servisi Crypto AG’nin aslında Amerika gizli servisi CIA ve Almanya gizli servisi BND’ye ait olduğunun ortaya çıkması ile birlikte Huawei tekrardan bir açıklama yaptı. Amerika tarafından yapılan tüm suçlamaları tekrardan reddeden Huawei, son gelişmelerin ışığında ABD’yi casusluk ile suçladı ve kendilerine yapılan bu suçlamaların ön yargıdan dolayı olduğunu söyledi. Amerika tarafından hiçbir somut kanıt gösterilmeden yapılan bu suçlamaların marka ismini karalamak amaçlı olduğunu söyleyen Huawei, Amerika’nın Edward Snowden tarafından kanıtlanan casusluk suçlarını ve en son yaşanan Crypto AG olayını vurgulayarak Amerika’yı casusluk ile suçladı.