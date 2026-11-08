Amsterdam'da Gazze için 'Kırmızı Çizgi' eylemi: En az 200 bin kişi katıldı

Hollanda'nın başşehri Amsterdam'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı dördüncüsü düzenlenen “Red Line” (Kırmızı Çizgi) gösterisinde on binlerce kişi bir araya geldi.

Hollanda'nın başşehri Amsterdam'da, Gazze'ye destek amacıyla dördüncüsü düzenlenen “Red Line” gösterisinde kırmızı kıyafetler giyen protestocular Museumplein Meydanı'nda toplandı.

Amnesty International, Oxfam Novib ve Save the Children'ın da aralarında bulunduğu 13 insan hakları ve yardım kuruluşu tarafından düzenlenen gösteride katılımcılar, Filistin bayrakları ile pankart ve dövizler taşıdı.

Organizatörlerin ilk tahminine göre gösteriye en az 200 bin kişi katıldı. Meydanda toplanan kalabalık, konuşmaların ardından Amsterdam sokaklarında yürüyüşe geçti. Göstericiler, İsrail'e yönelik ekonomik yaptırımlar uygulanması ve Hollanda'nın İsrail'le askerî işbirliğine son vermesi çağrısında bulundu.

Eylemde “Özgür Filistin” ve “Hollanda finanse ediyor, İsrail bombalıyor” sloganları atıldı.

Filistin hür olmadan kimse hür değil

Gösteride Gazze'den Hollanda'ya sığınan Filistinli gazeteci Amal Helles de konuşma yaptı. Katılımcılara teşekkür eden Helles, “Filistin hür olmadan kimse hür değildir” dedi.

Organizatörler, Hollanda hükümetinden İsrail'le doğrudan ve dolaylı silah ticaretini durdurmasını, ekonomik ilişkileri sınırlandırmasını ve Gazze'ye insani yardımın engelsiz ulaştırılması için harekete geçmesini talep etti.

Daha önce iki kez Lahey'de, bir kez de Amsterdam'da düzenlenen “Kırmızı Çizgi” gösterilerinin sonuncusu Ekim 2025'te gerçekleştirilmişti. Organizatörlerin verilerine göre söz konusu gösteriye yaklaşık 250 bin kişi katılmıştı.