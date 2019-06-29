Hukuksuz anlaşma başarılı olmaz

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, uluslar arası hukuk çerçevesine ve insan haklarına uygun olmayan bir Filistin barış planının başarısız olacağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, uluslar arası toplumun İsrail’in Filistin’i işgaline son vermesini öngören herhangi bir teklifi desteklemesi gerektiğini vurgulayarak, uluslar arası hukuk çerçevesine ve insan haklarına uygun olmayan bir barış planının başarısız olacağı uyarısında bulundu. Özel Raportör Lynk, Bahreyn’in başşehri Manama’da düzenlenen “Refah için Barış” başlıklı ekonomi çalıştayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, isim vermeden ABD’nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen “Yüzyılın Anlaşması” planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lynk, “Uluslar arası hukukun çerçevesi olmadan, ABD’den gelecek bir teklif de dahil olmak üzere, herhangi bir barış planı siyasî gerçekliğe çarpacaktır. Ortadoğu barışına yönelik önceki planların tamamı son 50 yılda başarısız oldu, çünkü büyük ölçüde, İsrail ve Filistin arasında hak temelli bir yaklaşım konusunda ısrar etmediler.” ifadelerini kullandı. Uluslararası hukukun, insanî koruma, insan hakları, eşitlik ve adelet ilkeleri üzerine kurulu olduğunun altını çizen Lynk, bütün bu değerlerin İsrail-Filistin çatışmasına yönelik yüzlerce BM kararında ifade edildiğini hatırlattı. Lynk, “Uluslar arası toplum, İsrail’in Filistin’i işgaline son verilmesi için yapılan herhangi bir öneride ve İsrail-Filistin ihtilâfının adil ve kalıcı bir şekilde çözümünde uluslar arası hukuka ve insan haklarına bağlı kalmasında ısrar etmelidir. İsrail ve Filistin için yapılacak bir barış planı, uluslar arası hukuk çerçevesi olmadan başarısız olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

“Barış sürecinin merkezinde altı temel ilke var”

Altı ilkenin özellikle barış sürecinin merkezinde olduğunu vurgulayan Lynk, bunları; insan hakları, kendi kaderini tayin etme, İsrail işgali, Yahudi yerleşimciler, Filistinli mülteciler ve güvenlik konuları olarak sıraladı. Özel Raportör Lynk, İsraillilerin olduğu gibi Filistin halkının da uluslar arası hukukta yer alan bütün bireysel ve kollektif insan haklarına sahip olduğunun altını çizerek, “Mevcut uluslar arası konsensüs, Haziran 1967 sınırlarına dayanan, Doğu Kudüs’ün başşehir olarak kabul edildiği, Batı Şeria ile Gazze arasında anlamlı bir ulaşım bağlantısının olduğu, uygulanabilir, bitişik ve tam bağımsız bir Filistin devletini temel alan iki devletli bir çözümü desteklemektedir.” hatırlatmasında bulundu.

“Yüzyılın Anlaşması” planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde ve Bahreyn’in ev sahipliğinde düzenlenen ve Çarşamba günü sona eren “Refah için Barış” başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD’nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen “Yüzyılın Anlaşması” planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor. Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota dâvet etmişti. Cenevre -aa