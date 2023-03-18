İİT’den İsrail için “harekete geçilmesi” çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Filistin’de işlediği suçlardan ve sürekli ihlallerinden dolayı İsrail’in yargılanması için “harekete geçilmesi” çağrısında bulundu.

Moritanya’nın başkenti Novakşot’ta düzenlenen 49. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Filistin davasının ele alındığı oturum yapıldı. Toplantıda Filistin topraklarındaki duruma ilişkin bir sunum yapan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ülkesindeki durumu “tehlikeli” olarak nitelendirdi. İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da Filistin davasını desteklemek için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Filistin davasından sorumlu komitenin oturumunda, Filistin’de işlediği suçlardan ve sürekli ihlallerinden dolayı İsrail’i yargılamak için harekete geçme çağrısı yapıldı. AA

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