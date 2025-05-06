Cezaevleri ıslah etmiyor

İstatistikî veriler cezaevinden çıkan yüzde 45’in yeniden suç işlediğini ortaya koydu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırının ardından saldırganın suç geçmişi ve şartlı tahliye ile serbest bırakılması, gözleri Türkiye’deki infaz rejimine çevirdi. Türkiye gazetesinde Adalet Bakanlığı verileri üzerinden hazırlanan habere göre, Türkiye’de cezaevinden çıkanların yüzde 45’i yeniden suç işliyor. Dünya ortalaması da yine yüzde 40-45 civarında. Türkiye’de güncel rakamlara göre cezaevinde 400 binden fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 600 bin hükümlü ise denetimli serbestlik kapsamında kalan cezasını dışarda infaz ediyor. Böylece Türkiye’de şu anda bir milyondan fazla kişi infaz sistemi içinde bulunuyor.

Korkunç bir rakam

Adalet Bakanlığı kaynakları, “Bir suç işledikten sonra suç işlemek daha da kolaylaşır. Bu eşik psikolojik bir eşik. Bu sayı Türkiye’de de yaklaşık yüzde 45 civarında. Korkunç bir rakam. Bu nedenle infaz rejiminin bütün sistemleri ile yeniden ele alınması gerekir. Bu sadece Adalet Bakanlığının tek başına yapabileceği bir iş değil. Ailenin, toplumun ve devletin hep beraber bu olaya el atması lazım” dedi.

Haber Merkezi