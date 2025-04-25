"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

İkinci bir Büyük Felaket (Nekbe) tehdidiyle karşı karşıyayız!

25 Nisan 2025, Cuma 01:03
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırıları nedeniyle "Filistin halkının varlığını tehdit eden, milli davasını sonlandıracak ikinci bir Büyük Felaket (Nekbe) tehdidiyle karşı karşıya olduklarını" belirtti.

Abbas, iki gün boyunca Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleştirilecek Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Merkez Konseyi açılış toplantısında konuştu.

 

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 200 bin Filistinlinin öldüğünü ya da yaralandığını aktaran Abbas, Gazze'de 2 bin 165 ailenin tamamen yok edildiğine dikkati çekti.

Abbas, "İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği terörle Filistin davasını yok etmek istediğini" dile getirdi.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerine dair Abbas, "İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü soykırım savaşı durmalı. Her gün yüzlerce kişi ölüyor. Esirleri bırakın, bu konuyu kapatın, (İsrail'in) bahanelerini bitirin." dedi.

Abbas, İsrail yönetiminin Filistin yönetimine ödemesi gereken vergi gelirlerine el koyarak haklarını gasbettiğini, bu miktarın "2 milyar dolara" ulaştığını dile getirdi.

Filistin liderliğinin önceliğinin İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım savaşını, Batı Şeria'daki kentlere, köylere ve mülteci kamplarına saldırılarını durdurmak olduğunu söyleyen Abbas, ayrıca Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması ve soykırımın etkilerini gidermek için çalışmaya hazırlandıklarını belirtti.

FKÖ'ye bağlı Filistin Merkez Komitesi 23-24 Nisan'da 32. Genel Kurulunu gerçekleştiriyor.

Filistinliler İsrail'in kurulduğu ve yüz binlerce soydaşının topraklarından sürüldüğü 1948'deki olaylar zincirini Büyük Felaket (Nekbe) olarak isimlendiriyor.

Filistin İstatistik Merkezinin Mart 2015'teki verilerine göre İsrail, 27 bin kilometrekarelik Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumda. Filistinliler kendi vatanlarının sadece yüzde 15'ini kullanabiliyor.

AA

Okunma Sayısı: 319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İkinci bir Büyük Felaket (Nekbe) tehdidiyle karşı karşıyayız!

    83 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi - Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

    Depremde "3 kuralı" çok önemli

    Fatih'te 3 bina mühürlendi

    Yurt genelindeki yağışlı hava devam edecek

    Pakistan, Hindistan'ı uyardı: İndus havzasına yönelik her türlü girişim savaş nedeni sayılacak

    Tuzla Deri OSB'deki depolama tankında patlama oldu: 5 kişi yaralandı

    FBI, Filistin destekçisi aktivistlerin evlerine baskın yaptı

    'Depremin ardından Çeşme'deki otellere talep arttı'

    Gazze'de gönüllü görev alan Fransız doktor: İnsan haklarına, uluslararası hukuka, savaş hukukuna uymuyorsunuz!

    BM: Gazze'deki evlerin yüzde 90'ı yıkıldı

    Polonya'dan Rusya'ya: Yeterince toprağınız yok mu?

    Bediuzzaman’ın mirasına sahip çıkılmalı - Şeyh Mehmed Celali Medresesi yıkılmaya terk edildi

    Yazmak, stresi azaltır

    İnsan hakları, insanlığın ortak vicdanıdır

    Denizli-Pamukkale'de 3,9 büyüklüğünde deprem

    Prof. Dr. Sertçelik: O beklediğimiz deprem bu deprem değil

    AFAD: 184 artçı sarsıntı kaydedildi

    '2000 yılı öncesi yapıları tek tek kontrol ettirmemiz lazım'

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Açık saçıklıkta hudut tanımayanlara İlâhî îkaz!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâlâ ders almayacak mıyız?
    Risale-i Nur'dan

    Zelzele gibi vakıalar tesadüf oyuncağı değiller
    Genel

    Yurt genelindeki yağışlı hava devam edecek
    Cevher İLHAN

    Cezevlerindeki yığılmaya karşı
    Genel

    Depremde "3 kuralı" çok önemli
    Genel

    İkinci bir Büyük Felaket (Nekbe) tehdidiyle karşı karşıyayız!
    Genel

    Fatih'te 3 bina mühürlendi
    Genel

    83 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi - Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.