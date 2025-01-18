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18 OCAK 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

İlk aşamada bırakılacak 33 İsrailli esirin listesi paylaşıldı

18 Ocak 2025, Cumartesi 14:19
İsrail ile Hamas'ın üzerinde uzlaştığı Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasında serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isim listesi yayımlandı.

İsrail basınında, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak 33 İsrailli esirin isimleri duyuruldu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, söz konusu İsrailli esirlerin 19 Ocak Pazar günü serbest bırakılması için son birkaç saattir çabalar yürütüldüğü bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın imzalanmasında ve hükümet tarafından onaylanmasında yaşanan gecikmelere rağmen esirlerin planlandığı gibi 19 Ocak Pazar günü serbest bırakılmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ateşkes anlaşması hem güvenlik kabinesi hem hükümet tarafından onaylandıktan ve yürürlüğe girdikten sonra "esirlerin serbest bırakılması sürecinin planlanan taslağa göre gerçekleştirilebileceği" belirtildi.

Anlaşmaya göre, bu pazar 3 İsrailli kadın esir serbest bırakılacak ve anlaşmanın 42 gün sürecek ilk aşamasında serbest bırakılacak esirler kadınlar, yaşlılar ve hastalardan oluşacak.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) İsrail ile Hamas arasındaki esir takası sürecini yürütecek, ICRC ekipleri Gazze'de tutulan esirleri İsrail ordusuna teslim edecek.

İsrail ordusuna teslim edilen esirlerin aileleri bilgilendirildikten sonra İsrail Başbakanlığından serbest bırakılan esirlere ilişkin kamuoyunu bilgilendiren açıklama yapılacak.

İsrail, Gazze'deki 33 İsrailliye karşılık 1977 Filistinli esiri serbest bırakmaya hazırlanıyor

İsrail'deki "Ynet" haber sitesine göre, Tel Aviv yönetimi, anlaşma kapsamında ilk aşamada 290'ı müebbet hapis cezasına çarptırılmış 1977 Filistinli esiri serbest bırakacak.

Anlaşma, 8 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan 1000 Filistinli esirin ve 2011'deki takas anlaşmasında serbest bırakılmalarına rağmen yeniden tutuklanan 47 esirin serbest bırakılmasını içeriyor.

Anlaşma metnine göre takas, 42 günlük ilk aşamada belirli periyotlarla 7 defada gerçekleştirilecek.

Haaretz gazetesinin haberine göre, anlaşmanın ilk gününde 3, yedinci gününde 4 İsrailli esir serbest bırakılacak. Ateşkesin 14, 21, 28 ve 35. günlerinin her birinde 3'er ve son olarak ilk aşamanın son haftasında 14 İsrailli esir serbest bırakılacak.

İsrail Adalet Bakanlığının, anlaşmanın ilk aşamasına dahil edilecek Filistinli tutukluların isim listesini yayınlaması bekleniyor.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Kurumuna göre, İsrail hapishanelerinde 600'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 10 bin 400 Filistinli bulunuyor.

İsrailli esirlerin yakınları, anlaşmanın gecikmiş olmasından dolayı hükümete tepkili

Esir aileleri, anlaşma İsrail Güvenlik Kabinesi'nde görüşüldüğü saatlerde Tel Aviv'de toplandı.

Aileler, burada yaptıkları basın toplantısında, söz konusu anlaşmanın gecikmiş bir anlaşma olduğunu ve bir an önce onaylanması gerektiğini dile getirdi.

"Bugüne kadar kapsamlı bir anlaşmayı neden engellediniz"

Matan Engerst'in annesi Anat Engerst, "Bunu kaçırmamalıyız. Hiçbir düşüncenin bu fırsatı mahvetmesine izin vermemeliyiz. Şimdi herkesin evlerinden çıkıp anlaşmanın tamamlanmasını talep etme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Engerst, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich arasındaki görüşmelere atıfla çatışmaların yeniden başlamasının, diğer esirler için ölüm anlamına geleceğini belirterek Netanyahu'nun halkın karşısına çıkmasını ve konuşmasını istedi.

Esir yakınlarından Einav Tsengauker, Başbakan Netanyahu ve diğer siyasilere "Bugüne kadar kapsamlı bir anlaşmayı neden engellediniz?" diye sordu.

"Şu anda her ne yapıldıysa aylar önce de yapılabilirdi"

Basın açıklaması sonrasında konuşan İsrailli esir yakınları da gecikmiş bir anlaşmanın söz konusu olduğunu söyledi.

Yael Stockman, tüm esirlerin geri dönmesini istediklerini belirterek "Hükümetimizin daha fazlasını yapmasını isterdim." dedi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın anlaşmanın sağlanmasında en büyük paya sahip olduğunu söyleyen Stockman, anlaşmanın daha önce yapılmamış olması konusunda ise Netanyahu'yu suçladı.

Gazze sınırındaki Nahal bölgesinden olduğunu söyleyen Yoav Shelhav ise "İsrail hükümetinin gerçekten en iyisini yaptığını düşünmüyorum. Emin olduğum şey, bunu yeterince hızlı yapmadıkları. Şu anda her ne yapıldıysa aylar önce de yapılabilirdi ve yapılmalıydı. Zaman kaybettik ve insanlar hayatlarını kaybetti." ifadelerini kullandı.

AA

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