İngiltere çocuklara Kovid-19 aşısını önermedi

İngiltere’de aşı uzmanları 12-15 yaş arasındaki çocukların tamamı için bir Koronavirüs aşısı yapılmasını önermediklerini ve nadir görülen miyokardinin uzun süreli etkilerini değerlendirmek için ihtiyatlı bir tutum sergilemeyi tercih ettiklerini ifade ettiler.

Reuters’ın haberine göre; Pfizer’ın Koro-navirüs aşısını olan bazı genç bireylerde genellikle hafif atlatılsa bile kalp iltihabı olarak bilinen miyokardi görüldüğüne dair raporlar yayımlanmıştı. İngiltere’nin Aşı ve Aşılama Ortak Komitesi tarafından bugün yapılan açıklamada Koronavirüs aşılarına ilişkin tavsiyenin mevcut hastalığı bulunan 12-15 yaş aralığındaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletildiği ancak sağlıklı çocuklara aşı yapılmasının bir fayda getirme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

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Beyaz Saray’a üçüncü doz aşıları gecikebilir



ABD’nİn üst düzey sağlık kuruluşlarının yetkilileri, Beyaz Saray’ı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı daha iyi koruma sağlamak için Amerikalılara yapılması planlanan üçüncü doz aşılarda gecikme yaşanabileceği konusunda bilgilendirdi. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkilileri, Beyaz Saray Kovid-19 Koordinatörü Jeff Zients ile dün yapılan toplantıda, Pfizer-BioNTech dışındaki Moderna ve Johnson and Johnson gibi aşı firmalarının, “yeterli veri sunmadıkları” için üçüncü doz aşı onaylarının gecikebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bir yetkili, Pfizer-BioNTech’in üçüncü doz aşısının 20 Eylül’e yetişmesinin muhtemel olduğunu, tatmin edici düzeyde veri üretemeyen Moderna’nın onayının ise FDA tarafından Ekim ayına ertelenebileceğini bildirdi. New York - aa