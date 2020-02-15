İngiltere'de fırtına etkili oluyor

İngiltere’yi bu kış etkisi altına alan ve 'Dennis' adı verilen dördüncü fırtınada 1 kişi ölürken, ulaşımda büyük aksamalar yaşanıyor. Fırtına nedeniyle birçok okul da eğitime bir hafta ara verdi.

Zorlu hava koşullarının etkili olduğu İngiltere’de yetkililer, sert hava koşulları ve sel baskınlarıyla ikinci kez karşı karşıya kaldıklarını ve ordunun kuzey İngiltere sakinlerine yardım etmek için konuşlandırıldığını açıkladı. İngiltere Ulusal Meteoroloji Ofisi (MET), ülkenin çoğunu kapsayan bir dizi hava durumu uyarısı yayınlarken, hava yolları Londra ve diğer Birleşik Krallık havalimanlarından yüzlerce planlı uçuşu iptal etti. Ülkedeki çoğu okul eğitime bir hafta ara verdi. Euronews Türkçe

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