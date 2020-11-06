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6 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

İngiltere'de halk karantinayı protesto etti: 104 gözaltı

06 Kasım 2020, Cuma 09:47
İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ilan edilen karantinanın ilk gününde başkent Londra'da yapılan protestoda 104 kişi gözaltına alındı.

Londra polisinden yapılan açıklamada, ulusal karantinaya rağmen gösteriler düzenlendiği belirtildi.

Kalabalıkların toplanmaya başlamasıyla polislerin göstericileri evlerine gitmeleri konusunda uyardığı ancak bu uyarılara riayet edilmediği için 104 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Müdahaleyi yöneten Polis Şefi Jane Connors da konuya ilişkin, "Bu akşam asıl önceliğimiz, Londralıları güvende tutmaktı. Salgının 8. ayındayız ve insanların koronavirüsün daha fazla yayılmasını önlemek için var olan düzenlemeleri tehlikeli bir şekilde ihlal etmelerinin hiçbir mazereti olamaz." dedi.

"Gözaltı sayısının artmasını bekliyoruz"

Ancak kalabalığın yeni düzenlemeleri görmezden gelmeyi ve sorumsuzca davranmayı seçtiğini kaydeden Connors, "Bu kişilerin 100'den fazlası gözaltına alındı ve şimdi yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Polis operasyonları devam etmekte ve gözaltı sayısının artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Trafalgar Meydanı ve Oxford Caddesi'ndeki müdahalelerin ardından göstericiler, büyük ölçüde dağıldı. Eyleme liderlik eden isimlerden olan eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'nin kardeşi Piers Corbyn'in de gözaltına alındığı görüldü.

"Özgürlük" sloganları atıldı

Önlemlere rağmen yerel saatle 18.00'de (TSİ 21.00) göstericiler, Trafalgar Meydanı'nda toplanmaya başlamıştı.

İlerleyen saatlerde başka bir grup da Oxford Caddesi'nde yürüyüşe geçmiş, polis uyarıların ardından eyleme müdahale ederek, göstericileri gözaltına almaya başlamıştı.

AA

Etiketler: İngiltere, halk, karantina, protesto
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