Fındık üreticisi kaderine terk edildi

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Samsun Şube Başkanı Havva Bayzat, açıklanan fındık alım fiyatlarının üreticinin maliyetlerini karşılamadığını belirterek üreticinin korunması çağrısında bulundu.

“Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıklamış olduğu fındık alım fiyatları, fındık bahçelerini üreticinin mezarı haline getirilmiştir” diyen Bayzat, alım fiyatları geçen yıla oranla çok daha düşük olmakla birlikte, önceki yıllarda olduğu gibi bu sezon da fındık çiftçisi kaderine terk edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Bayzat, “Fındık ulusal bir stratejik üründür. Devlet, fındığın hammadde olarak dışarıya satılmasını engellemeli, yerinde işlenmesini ve katma değerli mamul haline getirilmesini teşvik edecek politikalar izlemelidir” dedi.

Samsun - Anka