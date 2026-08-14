14 Ağustos 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Hevesine uyup haddini aşan ve Rabbinin ayetlerine iman etmeyen kimseyi Biz işte böyle cezâlandırırız. Âhiret azâbı elbette daha şiddetli ve daha devamlıdır.
Tâhâ Sûresi: 127
HADİS:
Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Konuşup meramını ifade etmeye başlayınca anne babası onu ya Yahudîleştirir, ya Hıristiyanlaştırır, ya da Mecûsîleştirir.
Camiü’s-Sağir, No: 3023
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