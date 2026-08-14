Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Hevesine uyup haddini aşan ve Rabbinin ayetlerine iman etmeyen kimseyi Biz işte böyle cezâlandırırız. Âhiret azâbı elbette daha şiddetli ve daha devamlıdır.

Tâhâ Sûresi: 127

HADİS:

Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Konuşup meramını ifade etmeye başlayınca anne babası onu ya Yahudîleştirir, ya Hıristiyanlaştırır, ya da Mecûsîleştirir.

Camiü’s-Sağir, No: 3023