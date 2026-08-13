Bahanesi kalmadı

Karar yazarı İbrahim Kiras, Çerçeve Yasa ile ilgili yazdığı yazısında, Çözüm Sürecinin paradoksal biçimde, muhalefet partilerinin çok büyük desteğiyle yola devam ettiğini söyledi.

Kiras, “Muhalefet blokunda İYİ Parti dışında bütün partiler Çerçeve Yasa’nın oylandığı meclis oturumunda iktidar blokuyla paralel şekilde hareket etti. Anayasayı referandumsuz değiştirebilecek sayı 400, “Çerçeve Yasa” oylamasında kabul oyu veren milletvekili sayısı 467. Böylesine muazzam bir desteği arkasına alan söz konusu projenin toplum çoğunluğunun içine sinecek bir sonuca ulaştırılamaması durumunda iktidarın sığınacağı bir bahane kalmadı. (Teorik olarak tabii. Pratikte mevcut iktidarın her türlü olumsuzluk için sorumlu göstereceği, adına fatura keseceği birilerini kolayca bulduğunu biliyoruz.)” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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