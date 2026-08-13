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13 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Enflasyon hedefi şaştı

13 Ağustos 2026, Perşembe 17:49
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılının üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu ara tahminini yükseltirken, ara hedeflerini değiştirmedi.

2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26’dan yüzde 28’e yükseltildi. 2027 yıl sonu tahmini yüzde 15’te, 2028 yılı enflasyon tahmini yüzde 9’da kaldı. Raporda 2026 yılı ara hedefi yüzde 24, 2027 ara hedefi de yüzde 15 olarak kaldı. 2026 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 26,3’ten yüzde 28,5’e yükseltildi. 2027 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 19’da kaldı.

AA

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