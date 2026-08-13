Elektrikte faturalar katlanacak

Elektrik ve doğal gazda süregelen sübvansiyonları azaltmak amacıyla kamuoyunda “kademeli tarife” olarak adlandırılan uygulamaya geçildi.

Elektrikte sübvansiyon kapsamındaki tüketim sınırının 2027’de yıllık 4 bin kilovatsaatten 3 bin veya 3 bin 500 kilovatsaate düşürülebileceği belirtiliyor. Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan, sınırın 3 bin kilovatsaate indirilmesi halinde aylık tüketimi 250 kilovatsaati ve faturası yaklaşık 660 lirayı aşan abonelerin “son kaynak tedarik tarifesi” kapsamına gireceğini belirterek, bu abonelere elektrik maliyetlerinin daha yüksek oranda yansıtılacağına dikkat çekti. Ankara - Anka

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