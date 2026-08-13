Alihan Kuriş operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş başta olmak üzere toplumda Süleymancılar olarak bilinen cemaate yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk açıklamalara göre Kuriş dahil 30 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın seyrini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı mali analiz raporları belirliyor. Rapordaki bulgular ve iddialar doğrultusunda, cemaat şirketleri ile bu yapılarla ilişkili tüm mal varlıklarına kayyım atandı. Şirketlerin mali yapıları, banka hareketleri ve ticarî ilişkileri üzerindeki adli incelemeler çok yönlü olarak sürdürülüyor. Haber Merkezi

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