Irak - Diyala'daki sivil katliamı kınandı

Dünya Müslüman Âlimler Birliği, Irak’ın doğusundaki Diyala ilinde sivillere karşı işlenen katliâmı şiddetle kınadı.

Birlikten yapılan açıklamada, “Diyala’da, özellikle Nehr el-İmam Köyü’nde meydana gelen ve yaklaşık 20 silâhsız sivilin öldüğü ya da yaralandığı, Rahman Camii ve diğer kamu ve özel tesislerin yakıldığı vahşi katliâmı şiddetle kınadığı” vurgulandı. Nehr el-İmam Köyü’nden 200, el-Amiriya Köyü’nden 55, Misal el-Ula Köyü’nden 33, Misak es-Sani Köyü’nden 36 ve Reşad Köyü’nden 25 ailenin göç ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu saldırıların çok tehlikeli olduğu, ne İslâm ile ne de insanî değerlerle bağdaştığı vurgulandı. Açıklamada, Iraklılara ülkelerini ateşten korumak için hangi mezhepten olursa olsun teröristlerin arkasından gitmemeye çağrı yapıldı. Irak ordusu tarafından yayınlanan resmî rakamlara göre, 26 Ekimde, IŞİD bağlantılı olduğuna inanılan silâhlı kişiler Diyala’nın er-Reşad Köyü sakinlerine ateş açarak 11 kişiyi öldürmüştü.