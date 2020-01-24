Irak'ta 1 milyon kişi ABD'ye karşı sokakta

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gösteri düzenlendi.

Bağdat'ın merkezi Cadiriye bölgesinde düzenlenen gösteriye yaklaşık 1 milyon kişi katıldı. Sadr yanlılarının temsili kefen giyerek katıldığı gösteriye, Şii milis gücü Haşdi Şabi destekçilerinden de katılanlar oldu. Irak bayrakları taşıyan göstericiler, sık sık ABD'ye ve Irak'taki askeri varlığına karşı sloganlar attı. Bağdat'ta gösteri nedeniyle üst düzey güvenlik önlemleri alındı, Cadiriye bölgesine çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Euronews Türkçe

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