İran 28 Haziran'da seçime gidecek

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin görüşme yaptı.

Görüşme sonunda yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 28 Haziran’da yapılacağı belirtildi. Cumhurbakanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin 30 Mayıs ile 3 Haziran tarihlerinde gerekli başvuruları yapması gerekecek. Seçim tanıtım çalışmaları da 12 Haziran’dan 27 Haziran sabahına kadar yürütülecek. AA

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