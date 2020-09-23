İran'da Kovid-19 nedeniyle 184 ölüm daha

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 184 artarak 24 bin 840'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 184 kişinin daha öldüğünü ve 3 bin 605 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 24 bin 840'a, vaka sayısının da 432 bin 798'e çıktığını aktardı. Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 3 bin 948'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, sağlığına kavuşanların sayısının da 365 bin 846'ya ulaştığı bilgisini verdi. Lari, ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 828 bin 330 kişiye test yapıldığını aktardı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca ülkedeki 31 eyaletten 29'unun "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi. AA

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