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28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İran'da Kovid-19 nedeniyle 434 ölüm daha

28 Nisan 2021, Çarşamba 14:22
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 21 bin 713 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 467'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 459 bin 906'ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 434 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybının da 70 bin 966 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 338'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 923 bin 81'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 15 milyon 562 bin 560 oldu.

İran'da toplam 938 bin 754 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 744 bin 917 kişiye aşının ilk dozunun, 193 bin 840 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 938 bin 754 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 198 şehrin kırmızı, 157'sinin turuncu, 74'ünün sarı ve 9 şehrin de mavi kategoride yer aldığı, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

AA

Etiketler: İran, Kovid-19
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