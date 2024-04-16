İran: Daha önce kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız

İran Meclisi Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ebulfazl Amuyi, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha önce kullanmadıkları silahları kullanacaklarını söyledi.

'İsrail'in muhtemel saldırısına "daha güçlü" cevap veririz' "Entekhab" haber sitesine göre, Amuyi, Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a misilleme ihtimalini değerlendirdi. Ülkesinin 13 Nisan'da İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının meşru olduğunu söyleyen Amuyi, İsrail'in her türlü saldırısına karşılık vereceklerini belirtti. Amuyi, "Daha önce kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız. Her senaryoya göre planımız var. İsrail mantıklı hareket etmeli." ifadelerini kullandı. İran-İsrail gerilimi İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti. İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti. AA

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