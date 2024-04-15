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16 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

'İsrail'in muhtemel saldırısına "daha güçlü" cevap veririz'

15 Nisan 2024, Pazartesi 23:49
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in muhtemel saldırısına "süratli", "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" cevap vereceklerini söyledi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Abdullahiyan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefonda bölgedeki durumu görüştü.

 

İran'ın İsrail'e saldırısının "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini mevkidaşına aktaran Abdullahiyan, bölgedeki krizlerin temelinde İsrail'in yıkıcı politikalarının olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'de on binlerce sivili öldürdüğü saldırıya İngiltere'nin verdiği desteği eleştiren Abdullahiyan, "Son altı ayda mazlum Gazze halkının üzerine yüz binlerce ton bomba atılırken İngiltere'nin, İran'ın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesine göre meşru müdafaa çerçevesinde İsrail rejiminin diplomatik mekanlara barbarca saldırısına verdiği tepkiden endişe duyması şaşırtıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, Tel Aviv'in İran topraklarına muhtemel saldırısına ilişkin ise, "İran, bölgede gerilimin tırmanmasını istemiyor ancak İsrail rejimi macera ararsa bir sonraki tepkimiz süratli, daha güçlü ve daha kapsamlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cameron ise İran'ın İsrail'e askeri saldırısının endişe verici olduğunu ifade ederek, "İsrail'den karşılık vermemesini isteyeceğiz çünkü son dönemde yaşananların tekrar ve daha geniş çapta yaşanmasını istemiyoruz." dedi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

AA

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