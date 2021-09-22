İran'dan New York'ta diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan dahil Körfez ülkelerinden yetkililerle bir araya gelerek yeni hükümetin en büyük önceliğinin Tahran'ın komşularıyla ilişkilerini güçlendirmek olacağını söyledi.

Yarı resmi Mehr ajansının haberine göre Abdullahiyan, oturum aralarında Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır, Katar, Ürdün, Türkiye ve Fransa'nın yanı sıra Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi ile AB ülkelerinin dışişleri bakanları ve üst düzey temsilcileri ile bir araya geldi. Orta Doğu'daki birçok siyasi meselede farklı kamplarda yer alan İran ve Suudi Arabistan 2016 yılında diplomatik ilişkileri kesmişti. Euronews Türkçe

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