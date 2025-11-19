Sudan’da da sağlık sistemi çöktü

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Afrika Bölge Direktörü Patrick Youssef, Sudan’da altyapıya yönelik sistematik saldırıların, tıbbî tesislerin yüzde 70’ini kullanılamaz hale getirdiğini belirtti.

Kızılhaç, Sudan'daki halka yardım için erişim talep ediyor

Sudan’da, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların devam ettiğini ve bunun ülkeyi tamamen etkilediğini söyleyen Youssef, daha fazla şiddeti önlemenin ICRC’nin en önemli gündemi olduğunu vurguladı.

Youssef, HDK tarafından alınan Faşir şehrine ulaşamadıklarını ve buraya erişim talep etmeye devam ettiklerini aktararak, ateşkes olmadan uygun, güvenli ve engelsiz erişim sağlamanın imkansız olduğunu dile getirdi.