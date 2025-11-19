"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

BM raportörü Albanese'den önemli uyarı: Filistinlilerin Güney Afrika'ya transferi, İsrail'i 'soykırım' hedefine ulaştırır!

19 Kasım 2025, Çarşamba 16:12
BM Filistin Özel Raportörü Albanese, Filistinlilerin Gazze'den tahliye edilerek Güney Afrika'ya transfer edilmesinin ciddi bir durum olduğunu belirterek İsrail'in etnik temizliğe başka araçlarla devam edeceğine yönelik yaptığı uyarıları hatırlattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP) Sol grup tarafından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

150'den fazla Filistinlinin Güney Afrika'ya transferiyle ilgili İsrail'in Gazze'yi boşaltmak için araçsallaştırmaya çalıştığı düşüncesine katılıp katılmadığı sorusuna Albanese, "Endişenizi paylaşıyorum." cevabını verdi.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "gönüllü göç"ten bahsettiğini aktaran Albanese, söz konusu transferin bu tür söylemlerle örtüştüğünü söyledi. Albanese, şöyle devam etti:

"Ancak İsrail'in Filistinlilere zorla kabul ettirdiği şey, gönüllülükten çok uzak. Daha önce de söylediğim gibi uluslararası hukuk uygulanmadan Gazze'ye veya Filistinlilere karşı aktif düşmanlıkların askıya alınması, İsrail'in soykırımla ulaşamadığı hedeflere ulaşmasına yardım etmeye, etnik temizliğe başka araçlarla devam etmesine yol açabilir. Filistinliler zorlanıyor. Bugün ne yaparlarsa yapsınlar, uçağa binip başka bir yere gitmek de dahil olmak üzere, zorlanıyorlar."

Raportör, "Güney Afrika'ya seyahat edenlerin çoğu nereye gittiklerini bile bilmiyordu ve yanlarında pasaportlarından başka hiçbir şey yoktu. Yani durum son derece ciddi. Elbette çok endişeliyim." değerlendirmesini yaptı.

Filistinlilerin İsrail'den Güney Afrika'ya transferi

İsrail'in Ramon Havalimanı'ndan, Kenya aktarmalı uçuşla 13 Kasım'da Johannesburg'daki O.R. Tambo Havalimanı'na iniş yapan 153 Filistinli, pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmadığı için yaklaşık 13 saat boyunca havalimanında bekletilmişti.

Güney Afrika Sınır Güvenliği Otoritesi (BMA), Filistinli pasaport sahiplerinin Güney Afrika'yı 90 güne kadar vizesiz ziyaret etmelerine olanak tanıyan mevcut vize muafiyetleri doğrultusunda ülkeye girişine müsaade etmişti.

İsrail ordusuna bağlı bir birim olan Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) İsrail basınına yapılan açıklamada, Filistinlilerin, İsrail hükümetinin Gazze sakinlerinin ayrılmasına izin veren politikası kapsamında üçüncü bir ülkeden onları kabul etme onayı aldıktan sonra Gazze Şeridi'nden ayrıldığı belirtilmişti.

Bu tür eylemlerin, Filistinlerin topraklarından uzaklaştırılması için İsrail tarafından yeni bir araç olarak kullanılmasından endişe ediliyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, basına yaptığı açıklamada, hükümetin "gizemli bir şekilde uçağa bindirilip", Kenya'nın başkenti Nairobi üzerinden Güney Afrika'ya getirilen Filistinlilerin yolculuğunun ayrıntılarının araştırıldığını belirterek, "Uygun bir değerlendirme yapıp geleceğin ne göstereceğine bakacağız." demişti.

AA

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya: ABD'nin Gazze tasarısı, uluslararası kararlara aykırı

    BM raportörü Albanese'den önemli uyarı: Filistinlilerin Güney Afrika'ya transferi, İsrail'i 'soykırım' hedefine ulaştırır!

    Gökgöl sazlıkları 2 gündür yanıyor

    Hafta boyunca yağış yok

    İsrail'in futboldan men edilmesi için çağrı üstüne çağrı

    Türkiye'nin rakibi yarın belli olacak

    Düşen askeri uçağın enkazı Türkiye'ye getirildi

    Kızılhaç, Sudan'daki halka yardım için erişim talep ediyor

    Sivas'ta demir madeni ocağında göçük: 1 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

    Hak ihlallerinin faturası vatandaşa çıkmasın

    Türkiye ile İspanya 2-2 berabere kaldı

    Yalova'nın 20-25 günlük suyu kaldı

    Gazze tasarısı İsrail’i koruyor

    Allah’ın vaadi ve vaidi üzerine (2)

    Radikal dönüşüm günleri: 19 Kasım

    Üniversiteler 3 yılda bitirilebilecek

    Meclis’in gündeminde yeni vergi düzenlemesi var

    Merkez’i eleştirdi merkeze çağrıldı

    Suya zam devam edecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hak ihlallerinin faturası vatandaşa çıkmasın
    Genel

    Türkiye ile İspanya 2-2 berabere kaldı
    Genel

    Gazze tasarısı İsrail’i koruyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kızılhaç, Sudan'daki halka yardım için erişim talep ediyor
    Genel

    Sivas'ta demir madeni ocağında göçük: 1 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
    Genel

    Türkiye'nin rakibi yarın belli olacak
    Genel

    Düşen askeri uçağın enkazı Türkiye'ye getirildi
    Genel

    İsrail'in futboldan men edilmesi için çağrı üstüne çağrı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.