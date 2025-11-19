İşçi çocuk kurtarılamadı

Şanlıurfa'da marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan ve iddiaya göre birlikte çalıştığı kişi tarafından yüksek basınçlı kompresörle vücuduna hava verilerek işkence edilen meslek lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Muhammed Kendirci kurtarılamadı.

Olay Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bulunan bir marangoz atölyesinde 14 Kasım günü meydana gelmişti. Çırak olarak çalışan Kendirci’ye, kalfa Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından elleri bağlanarak işkence edilmesi sonucu Kendirci rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırmış, iç organlarında ciddî hasar oluştuğu belirtilmişti. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 5 gündür tedavisi devam eden Muhammed, dün sabah vefat etti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Haber Merkezi

