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17 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

İran lideri Hamaney, protestoculara tepki gösterdi

17 Kasım 2019, Pazar 16:32
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülke genelinde devam eden benzin zammını protesto gösterilerinin devrim karşıtları ve İran düşmanları tarafından desteklendiğini söyledi.

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, İran lideri bu sabahki fıkıh konuşmasında gösterilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gösterilerde ölenler olduğunu, bazı kamu mallarının zarar gördüğünü hatırlatan Hamaney, eski İran Şahı'nın ailesi ve Halkın Mücahitleri Örgütü'nün bu eylemleri desteklediğini ve teşvik ettiğini savundu.

Hamaney, "Devrim karşıtları ve İran düşmanları, bu tür tahribatları ve güvenliği bozucu eylemleri desteklemiştir. Şimdi de bununla meşguller. Her ülke ve toplum için en büyük musibet olabilecek bu tür meseleleri ve güvenliği bozacak eylemleri şiddetlendiriyorlar. Ülkesini seven insan böyle bir işe bulaşmaz" ifadelerini kullandı.

Yargı Erki, Meclis ve Hükümet tarafından alınan kararı desteklediğini ve bunun uygulanması gerektiğini dile getiren Hamaney, yetkililerden halkın bu artıştan zarar görmemesine dikkat etmelerini istedi.

Pahalılığın halk için birçok soruna yol açtığını ve bu nedenle bazılarının bundan rahatsız olduğunu ancak tahribatın ve bankaları ateşe vermenin halkın değil 'şer odaklarının' işi olduğunu savunan Hamaney, "Güvenliği korumakla yükümlü yetkililer görevlerini yerine getirmelidir" dedi.

Etiketler: İran, protesto, Hamaney, tepki
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