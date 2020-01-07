İran Meclisi, ABD'yi 'terörist' ilan etti

İran Meclisi, ABD'li komutanları ve Pentagon yetkililerini aldığı kararla terörist ilan etti.

İran Meclisi, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesine yanıt olarak, ABD ordusunu ve Pentagon’u terör örgütü ilan etti. İran merkezli haber ajansı Tasnim’deki habere göre, İran Meclisi, Kasım Süleymani’nin ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesine yanıt olarak ABD ordusunu ve Pentagon’u terör örgütü olarak tanınmasına ilişkin önergeyi oybirliği ile kabul etti.

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