''İşgal cezasız kalmasın''

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinin artışı konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinin artışı konusunda uyarıda bulundu. Filistin Dışişleri Bakanlığı’nda, Hollandalı mevkidaşı Wopke Hoekstra ile bir araya gelen Maliki, görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında bulundu. Kudüs ve Batı Şeria’da yeni yerleşim birimleri inşa edildiğine dikkati çeken Maliki, İsrail’in “Mesafir Yatta’da Filistinlilerin evlerini yıkarak, onları topraklarından sürdüğünü” ifade etti. Maliki, yeni yerleşim birimlerinin inşa edilmesinin 1967 sınırları dahilinde Filistin devletine karşı bir durum olduğunu kaydederek, yerleşim birimlerinin iki devletli çözümü baltaladığını vurguladı. Uluslararası topluma “çifte standart politikasına son verme” çağrısı yapan Maliki, İsrail’in işgalinin cezasız kalmamasını istedi. Ne olmuştu? İsrail ordusu 2000’de “askeri alan” olduğu iddiasıyla Filistinli bedevilerin yaşadığı El-Halil kırsalındaki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan 8 köyün tahliyesi için dava açmıştı. İsrail, söz konusu bölgenin 1980’den bu yana kullanım dışı olduğu iddiasıyla bölge sakinlerinin yerlerinden edilmesini talep ederken, Filistinliler bu iddiaları yalanlıyor. AA

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