İspanya'da koronavirüs vakalarının artışı sürüyor

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 349 yeni vaka görüldüğünü ve son 7 günde 122 kişinin öldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerinde, yeni vaka ve ölü sayısındaki yüksek rakamların devam ettiği görüldü.

Yeni vaka sayılarının son iki gündür 3 binin üzerinde olduğu İspanya'da, dün 3 bin 715 olarak verilen günlük yeni vaka sayısı bugün 3 bin 349 oldu.

Ülkede yeni vakaların en fazla görüldüğü bölgeler, Madrid (1020), Bask (547), Aragon (352) ve Endülüs (302) olarak sıralandı.

Avrupa'da COVID-19 vakalarının en fazla olduğu ülke olan İspanya'da, toplam sayı 377 bin 906 olarak güncellendi.

Bakanlık ayrıca, COVID-19'dan son 7 günde 122 kişinin öldüğünü duyururken, bu rakam dün 131 olarak verilmişti.

İspanya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı da 28 bin 813'e ulaştı.