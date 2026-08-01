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Bu yanlıştan vazgeçin - Ben güçlüyüm anlayışı ne demokrasi bırakır ne ahlak

01 Ağustos 2026, Cumartesi 00:11
DP Sözcüsü Haydar Altıntaş, belediyelere yönelik vesayet uygulamalarının hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Ben güçlüyüm” anlayışının demokrasiye ve ahlâka zarar verdiğini söyledi, bu yanlıştan vazgeçilmesini istedi.

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, belediyelere yönelik vesayet uygulamalarını eleştirerek, hukukun ve demokratik usullerin dışına çıkılmasının Türkiye’ye zarar vereceğini söyledi. Altıntaş, vesayet müessesesinin Belediye Kanunu’na aykırı olduğunu belirterek, “Belediye başkanını bir suçtan dolayı görevden alıyorsanız meclis içerisinde seçebilirsiniz. Bütün bunların usul ve esaslarını bir kenara bırakarak ‘Ben güçlüyüm, her şeyi yaparım’ diye düşünebiliyorsanız, bu işlerin tamamını devlet idaresini deruhte ederken bütün işlerin arkasına koyarsanız o zaman Türkiye’de ne demokrasi kalır ne ahlâk kalır ne maliye kalır ne ekonomi kalır, bütün kurumlar yerle yeksan olur. Bu Türk milletinin hayrına bir iş değildir. Bu yanlıştan vazgeçilmesi doğru olacaktır” dedi.

“Zarar giderek büyüyecek”

Türkiye’de belediyeler kamunun vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ve meşruiyetini halktan alan, seçimle gelen kurum olduğunu söyleyen Altıntaş,  “Dolayısıyla bu belediyelerin üzerinde oynanan siyasî tasarruflar hukuk dışı, kanun dışı olursa ne ahlâka ne vicdana ne de demokrasiye yaraşır. Özellikle son iki yılda silkeleme operasyonuyla başlayan, daha sonra 19 Mart sendromuyla süren ve iki yıla yakın süreden bu yana hiçbir hukuk dinlemeden süregiden bu olay Türk siyasetine ciddî manada zarar vermiştir ve aynı tempoyla devam ederse zarar giderek büyüyecektir” dedi.

Yasal boşluklar giderilsin

Altıntaş şöyle konuştu: “AKP iktidarında Türkiye’de 200 defanın üstünde Kamu İhale Kanunu değiştirildikten sonra, bu kanunun uygulaması sonucunda meydana gelen olaylardan dolayı onu bunu suçlu tutarak yola devam etmemiz asla ve asla mümkün değildir. O zaman eğer Türkiye bu modelle, kamu idaresinin dışındaki yerel idareleri vesayet altına alarak, halkın seçme hakkını kadük hâle getirerek belediyeciliği sürdürecekse isterseniz gelin, bu belediyeleri kapatalım. Yok, aksi takdirde ‘Türkiye’nin belediye kurumuna, yerel idareye ihtiyacı var ve buradaki yöneticileri halk seçecek’ diyorsanız; bugün, yasaların boşluklarından istifade edildiğini iddia ediyorsanız ve burada birtakım sorumluluklar görüyorsanız; gelin, yeni ve modern bir belediye yasası yaparak, insanları töhmet altında bırakmaktan kurtaralım.”

ANKARA - MEHMET KARA

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