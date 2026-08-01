Geciken adalet, geciken umut demek

İYİ Parti’nin Türkiye’de yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmaması, uzun tutukluluk uygulamaları, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına konu olan hak ihlalleri, yargı sistemindeki sorunların hukuk devleti üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla Meclis Başkanlığı’na verdiği Meclis araştırması önergesi üzerine konuşan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Adaletin gecikmesi sadece dosyaların raflarda beklemesi anlamına gelmiyor. Geciken adalet, geciken hayat demek, geciken umut demek, geciken özgürlük demek” diye konuştu.

Masumiyet karinesinin yalnızca Anayasada yer alan bir ilke değil, devletin vatandaşına verdiği en temel güvence olduğunu belirten Türkkan, “Bugün tutuklama, hukukun öngördüğü istisnai bir koruma tedbiri olmaktan çıktı, fiilî bir cezalandırma yöntemine dönüştü” diye konuştu. İYİ Parti’nin Meclis araştırması önerisi, yapılan görüşmelerin ardından AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 440

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.