Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bütün yüzler, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan ve her şeyin varlığı Onunla kàim bulunan Allah’ın huzurunda eğilmiştir. İnkâr ve şirk zulmünü yüklenmiş olan kimse, o gün hüsrâna düşmüştür. Tâhâ Sûresi: 111 HADİS: Rabbimden her iyiliği ümit ederim. Camiü’s-Sağir, No: 2997

Okunma Sayısı: 413

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.