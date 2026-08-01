Üretimde bereket gelirde kıtlık

YENİ Parti PM Üyesi ve Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 2026’da bitkisel üretimde yüzde 16,5, meyve üretiminde yüzde 58 artış beklenirken çiftçinin ürün fiyatlarının gerilediğini ve tüketicinin ucuz gıdaya ulaşamadığını belirterek, “Türkiye üretimde bereket yılına girerken çiftçi gelirde kıtlık yaşıyor” dedi.

Genç, konuşmasında şunları ifade etti: “Türkiye’de tarımda çok ağır bir çelişki yaşanıyor. Çiftçi ürününü ucuza satıyor, vatandaş gıdayı pahalıya alıyor. Üreten kazanamıyor, tüketen ucuzluğa ulaşamıyor. Aradaki düzen ise hem çiftçinin hem vatandaşın cebinden büyüyor. Türkiye’de tarımı artık çiftçinin kazancı değil, bankanın kredisi döndürüyor. Üreticiye yeni kredi vermeyi tarım desteği diye anlatmak yanlış. Çiftçinin ihtiyacı yeni borç değil; ürettiği üründen geçinebileceği bir gelir.” Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 408

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.