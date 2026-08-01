"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Emekli maaşı mutfağa bile yetmiyor

01 Ağustos 2026, Cumartesi
En düşük emekli aylığı yüzde 17.56 zamla 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye yükseltildi. Ancak yapılan zam, emeklilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak kaldı. 20 yıl önce asgarî ücretten fazla maaş alan emekliler, bugün mutfak masraflarını karşılayamaz hale geldi.

Zamdan sonra en düşük emekli aylığı, açlık sınırının 13 bin 388 TL, yoksulluk sınırının ise 96 bin 773 TL altında kaldı.

Emekliler, 23 bin 552 lira ile hem kirayı ödemeye hem de mutfak masraflarını karşılamaya çabalıyor. 2006’da bir emekli, 47 üründen oluşan alışveriş sepetini aylığının yarısıyla doldururken, bugün aynı sepetin dörtte üçünü ancak alabiliyor.

Nefes’in haberine göre emekliler, 23 bin 552 lira ile hem kirayı ödemeye hem de mutfak masraflarını karşılamaya çabalıyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 403
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu yanlıştan vazgeçin - Ben güçlüyüm anlayışı ne demokrasi bırakır ne ahlak

    Geciken adalet, geciken umut demek

    Emekli maaşı mutfağa bile yetmiyor

    Üretimde bereket gelirde kıtlık

    Soru işaretleri olsa da Gazze’de anlaşma sağlandı

    İran savaşı Trump’ı vurdu

    İki tehlikeli senaryo var

    Otoyollara talipler çıktı bile

    Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 gemi vuruldu

    Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği gece saldırılarında 13 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

    Dünyanın en iyi üniversitesi Harvard oldu - İlk 1000'e Türkiye'den 13 üniversite girdi

    FIFA'nın "Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma" planına tepkiler büyüyor

    Gazze; İsrail, kemirgen ve parazit istilası altında!

    Araç alırken "dijital'' bilgileri unutmayın!

    Japonya'daki depremde ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

    ABD'de Trump'a destek yüzde 32'ye düştü

    YKS’de tercih maratonu başladı

    Hac kayıtlarında ilk gün

    Pep Guardiola, Filistinli çocukları ağırladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu yanlıştan vazgeçin - Ben güçlüyüm anlayışı ne demokrasi bırakır ne ahlak
    Genel

    Geciken adalet, geciken umut demek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Üretimde bereket gelirde kıtlık
    Genel

    Emekli maaşı mutfağa bile yetmiyor
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.