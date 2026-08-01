Emekli maaşı mutfağa bile yetmiyor

En düşük emekli aylığı yüzde 17.56 zamla 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye yükseltildi. Ancak yapılan zam, emeklilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak kaldı. 20 yıl önce asgarî ücretten fazla maaş alan emekliler, bugün mutfak masraflarını karşılayamaz hale geldi.

Zamdan sonra en düşük emekli aylığı, açlık sınırının 13 bin 388 TL, yoksulluk sınırının ise 96 bin 773 TL altında kaldı. Emekliler, 23 bin 552 lira ile hem kirayı ödemeye hem de mutfak masraflarını karşılamaya çabalıyor. 2006’da bir emekli, 47 üründen oluşan alışveriş sepetini aylığının yarısıyla doldururken, bugün aynı sepetin dörtte üçünü ancak alabiliyor. Nefes’in haberine göre emekliler, 23 bin 552 lira ile hem kirayı ödemeye hem de mutfak masraflarını karşılamaya çabalıyor. Haber Merkezi

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