İran savaşı Trump’ı vurdu

İran savaşı ve ekonomideki olumsuz tablo, ABD Başkanı Donald Trump’ın görev onayını araştırma tarihinin en düşük seviyesine indirdi.

ABD’de Quinnipiac Üniversitesinin son anketine göre, Trump’ın görev performansını onaylayanların oranı yüzde 32’ye gerileyerek araştırma tarihindeki en düşük seviyeye indi. İran savaşı, yükselen enerji fiyatları ve ekonomideki kötüleşme algısı Trump’a verilen desteği aşındırırken Cumhuriyetçi seçmen içindeki onay oranı da bir ayda 9 puan düştü. Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 76’sı Trump’ın görev performansını onayladığını belirtirken yüzde 12’si karşı görüş bildirdi. Bağımsız seçmenlerin yüzde 67’si, Demokrat seçmenlerin ise yüzde 94’ü Trump’ın görev performansını onaylamadığını söyledi.

“ABD savaşı kazanamıyor”

Anket, İran’la devam eden savaşa yönelik Amerikan kamuoyundaki karamsarlığın da derinleştiğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 54’ü ABD’nin İran savaşını kazanamadığını düşünürken, savaşın kazanıldığını savunanların oranı yüzde 36’da kaldı. Yüzde 11’lik kesim ise görüş bildirmedi.

Savaşın ABD açısından maliyet ve faydaları sorulduğunda seçmenlerin yüzde 66’sı çatışmanın “savaşmaya değer olmadığını” belirtti. Savaşın sağlanan faydaya değdiğini düşünenlerin oranı yüzde 31 oldu. ABD’nin İran’a yönelik askerî operasyonlarına karşı çıkanların oranı yüzde 60’a ulaşırken, operasyonları destekleyenlerin oranı yüzde 34’e geriledi.

İran politikasına onay diplerde

Trump’ın İran’daki gelişmeleri yönetme biçimini onaylayanların oranı yalnızca yüzde 28 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 66’sı ise Trump’ın İran politikasını doğru bulmadığını belirtti. Trump’ın dış politikasını ve ekonomiyi yönetme biçimine yönelik memnuniyetsizlik de yüzde 62’ye çıktı. Göçmenlik politikasını onaylamayanların oranı yüzde 57, ticaret politikasını doğru bulmayanların oranı ise yüzde 58 oldu.