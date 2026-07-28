BM’den itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Ukrayna’daki durumu ele almak üzere toplandı. Toplantıda Ukrayna ile Rusya arasında artan saldırıların küresel enerji ve gıda tedarik akışını sekteye uğratmaya devam ettiğini belirterek, bu tehlikeli sarmalın devam etmesine izin verilmemesi çağrısında bulundu.

BM Siyasî ve Barış İnşa İşleri ile Barış Operasyonları Dairesi Avrupa ve Orta Asya Bölümü Direktörü Kayoko Gotoh, 9 Temmuz’da Ukrayna üzerine yapılan son BMGK toplantısından bu yana Rusya’nın hava saldırıları sonucunda ülke genelinde 170’ten fazla sivilin öldüğünü ve 1028 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gotoh, “Konutlar, oyun alanları, benzin istasyonları, pazarlar ve lojistik depolar vuruldu. Kiev sürekli bombardıman altında kaldı” dedi.

Ukrayna ordusunun Rusya içindeki ticari bina ve depolara saldırılarına da dikkati çeken Gotoh, “Defalarca ve sürekli olarak vurguladığımız gibi, sivil yapılara yönelik saldırılar kabul edilemez, affedilemez ve derhal durdurulmalıdır. BM, nerede olursa olsun, bu tür saldırıları kesin dille kınamaya devam etmektedir” diye konuştu.