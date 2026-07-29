Mescid-i Aksa bizimdir

Kudüs ve Filistin Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, artan İsrail ihlâllerine rağmen Mescid-i Aksa’dan asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, İslâm dünyasını bu mukaddes mabede sahip çıkmaya çağırdı.

Mescid-i Aksa, yalnızca Müslümanlara ait! - İsrail’in Kudüs üzerinde egemenlik hakkı yok!

Kudüs ve Filistin Eski Müftüsü, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslâmî Heyeti Başkanı Şeyh Sabri, İsrail polisinin 2017 yılında Mescid-i Aksa’nın kapılarına yerleştirdiği elektronik arama kapılarının kaldırılmasıyla sonuçlanan Babü’l-Esbat Direnişinin 9. yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Aksa’nın İslâmî kimliği değiştirilemez

Sabri, bu direnişin Mescid-i Aksa tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Kudüs halkı ve Filistinlilerin mabedin İslâmî kimliğini ve egemenliğini korumayı başardığını ifade etti. Mescid-i Aksa’nın yalnızca Müslümanlara ait olduğunu vurgulayan Sabri, mabetten bir karış toprağın dahi terk edilmeyeceğini söyledi.

İhlâller meşruiyet kazandırmaz”

Son dönemde Mescid-i Aksa’da artan İsrail ihlâllerine işaret eden Şeyh Sabri, şu ifadeleri kullandı: “Bugün Mescid-i Aksa’da giderek artan ihlâller caydırıcı bir unsurun yokluğunda yaşanmaktadır. Ancak bu durum kabul edilmeyecek ve Mescid-i Aksa üzerinde hak iddia eden hiçbir zalim güce meşruiyet kazandırmayacaktır. Fanatik Yahudî baskınlarının ve ihlâllerinin yoğunluğu, işgal güçlerine (İsrail) mukaddes mabette herhangi bir hak sağlamaz.”

Filistin Aksa’dan vazgeçmeyecek

Filistin halkının büyük fedakarlıklarda bulunduğunu ve tüm zorluklara rağmen Mescid-i Aksa’yı koruma emanetini üstlendiğini vurgulayan Sabri, acımasız saldırılar karşısında teslim olunmayacağını ve bedeli ne olursa olsun mukaddes mabedi savunma nöbetinin süreceğini bildirdi.

Aksa ümmetin ortak malıdır

Mescid-i Aksa’nın tüm İslam ümmetinin ortak sorumluluğu ve inancının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çeken Sabri, İslâm dünyasını bu mukaddes mabede karşı sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı. Sabri, İsrail’in hiçbir uygulamasının Mescid-i Aksa üzerinde hukukî veya tarihî bir hak doğurmayacağını ifade etti.