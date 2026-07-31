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31 TEMMUZ 2026 CUMA - YIL: 57

Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 gemi vuruldu

31 Temmuz 2026, Cuma 13:57
İran Devrim Muhafızları Ordusu, farklı bir yol izleyerek Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 geminin isabet alarak durduğunu, 4 tankerin ise hızla rotasını değiştirdiğini duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan gemilere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "yasal olmayan ve güvensiz" farklı bir rota izleyerek Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 geminin vurularak durdurulduğu, bu olay üzerine 4 petrol tankerinin de hızla rotasını değiştirerek döndüğü belirtildi.

Gemilerin ABD'nin “aldatması” sonucu ve “ABD ordusunun hava koruması” altında bu geçişi gerçekleştirmeye çalıştığı ifade edilen açıklamada, uyarıları dikkate almayan 2 geminin vurularak durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın tam kontrolünün devam ettiği, bu sebeple ABD'nin açıklamalarına kulak verilmemesi gerektiği vurgulandı.

AA

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