Otoyollara talipler çıktı bile

İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile yedi otoyolun özelleştirileceği iddiası kamuoyunun tepkisini çekince hükümet kaynakları ‘satış’ iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ancak bir süre sonra konuya ilişkin küresel danışmanlık şirketi Ernst & Young LLP’nin yetkilendirildiği ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da ‘Bakım masrafı bütçeye yük’ diyerek söz konusu yetkilendirmeyi doğruladı. “Satış değil 25 yıllık işletme hakkı devri” dedi. Bloomberg’in haberine göre Fransız altyapı yatırım şirketi Meridiam SAS’ın, Türk firması Makyol İnşaat ile konsorsiyum kurarak ihaleye katılmayı değerlendirdiği belirtildi. Haberde, bazı yerli şirketlerin de yabancı yatırımcılarla ortaklık arayışında olduğu, köprü ve otoyolların dört ayrı paket halinde ihaleye çıkarılmasının değerlendirildiği ifade edildi. Haber Merkezi

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