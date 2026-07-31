Soru işaretleri olsa da Gazze’de anlaşma sağlandı

ABD Başkanı Trump, Gazze Barış Kurulu bünyesinde yürütülen müzakerelerde Hamas ve diğer silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, silahsızlanmanın ardından İsrail ordusunun bölgeden çekileceğini açıkladı.

Gazze’de soykırım yapan İsrail’in bölgeden çekilmesi konusunda ise Trump, şunları kaydetti: “Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze’nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacaktır.” Trump, arabuluculuk ve müzakere süreçlerine sundukları katkılardan dolayı Türkiye, Mısır ve Katar’a teşekkür etti.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov da Gazze’de silahların bırakılması ve sivil geçiş konusunda anlaşmaya varıldığını doğruladı. Gazze Barış Kurulu, anlaşma kapsamında Hamas ve diğer silahlı grupların silahlarını Filistinli Ulusal Komite’ye devredeceğini duyurdu. Filistin İslami Cihad Hareketi ise Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, mevcut haliyle buna çekince koyduklarını duyurdu.