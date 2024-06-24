İsrail 800 bin Gazzeliyi eğitimden mahrum etti

Gazze’deki hükümet: “İsrail, 800 bin öğrenciyi eğitim hakkından, 39 bin öğrenciyi üniversite sınavlarından mahrum bıraktı” açıklamasını yaptı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde 800 bin öğrencinin eğitim hakkından mahrum edildiği bildirildi. Gazze’deki Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, “Siyonist işgalin Gazze’de yürüttüğü savaş nedeniyle, 7 Ekim’den bu yana 800 bin erkek ve kız öğrenci eğitim haklarından mahrum bırakıldı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze’de çeşitli branşlardan yaklaşık 40 bin lise öğrencisinin üniversite sınavlarına giremediği belirtilerek, öğrencilerin sınava girememesinin “geleceklerini tehdit eden ciddi bir ihlal” olduğu kaydedildi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında “kasıtlı olarak kadınları ve çocukları hedef aldığı” vurgulanan açıklamada, binlerce öğrenci ve eğitim çalışanının da öldürüldüğü ve yaralandığı kaydedildi. Gazze’de eğitim hizmeti veren yapıların, doğrudan ve dolaylı İsrail saldırıları nedeniyle, yüzde 85’inin kullanılamaz halde bulunduğu, savaşın bitmesinden sonra eğitim sürecinin yeniden başlamasında ciddi zorluklar yaşanacağı ifade edildi.

39 bin öğrenci üniversite sınavlarından mahrum kaldı

Filistin’de işgal altındaki Batı Şeria ve yurtdışındaki Filistin okullarında yaklaşık 50 bin öğrenci üniversiteye geçiş sınavına girerken, İsrail’in 260 gündür saldırı düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki 39 bin öğrenci sınava girmekten mahrum kaldı. Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığının açıklamasına göre, üniversiteye geçiş sınavı “Tevcihi” başladı ve 18 gün devam edecek. Sınavlara Batı Şeria ile aralarında çoğu Mısır olmak üzere Türkiye, Katar, Romanya, Bulgaristan ve Rusya dahil 29 ülkede yurt dışındaki okullarda toplam 50 bin 97 öğrenci katılıyor. Filistin Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı Sözcüsü Sadık el-Hadur da basına yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de yaklaşık 39 bin öğrenci sınavlara girmekten mahrum bırakıldığını ifade etti.