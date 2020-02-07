İsrail askeri Filistinli genci şehit etti

İsrail askerleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto eden genci boynundan vurdu.

Filistinli bir genç, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde yaşanan olaylarda İsrail askerlerinin müdahalesi sonucunda boynundan vurularak şehit oldu. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentine bağlı Kaffin beldesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerlerince müdahale edildi. 19 yaşındaki Bedr Nidal Nafile adlı Filistinli genç, boynundan vurularak şehit oldu. Filistinliler, başta Eriha kentinin girişi, Kalkilya kentinin Azzun ile Nablus’un Kefr Kaddum beldeleri olmak üzere Batı Şeria'nın birçok farklı bölgesinde cuma namazının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etmek için toplanmıştı. İsrail güçleri protestocuları dağıtmak için gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık vermişti. AA

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