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16 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İsrail askerleri, 2 Filistinliyi yaraladı

16 Ekim 2021, Cumartesi 11:27
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 2 Filistinli yaralandı, onlarca kişi de gazdan etkilendi.

Kafr Kadum Halk Direnişi Koordinatörü Murad Şitevi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Filistinlilerin ve yabancı insan hakları aktivistlerinin katıldığı yürüyüşe plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini söyledi.

Şitevi, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kafr Kaddum kasabasında İsrail askerlerinin saldırısı sonucu iki Filistinlinin yaralandığını ve onlarca kişi gazdan etkilendiğini aktardı.

Şitevi ayrıca, İsrail askerlerinin, çiftçilerin zeytin tarlalarına ulaşımını engellemek amacıyla Kafr Kadum köyüne giden tali yollardan birini kapattığını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: İsrail askeri, Filistin, yaralı
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