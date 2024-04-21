İsrail, cenazelere de el koydu

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı’nda öldürdüğü 5 Filistinlinin cenazesini alıkoyduğu belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre İsrail ordusunun, 2015’ten bu yana cesedini alıkoyduğu Filistinli sayısının 253’e yükseldiği ifade edildi. Öte yandan Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sağlık ekiplerinin Nur Şems Mülteci Kampı’ndaki yaralılara ulaşmasını engellediği ve kamptan ayrılmalarını istediği belirtildi. Ayrıca, İsrail askerlerinin Filistin Kızılayı’na bağlı bir ambulans ekibini alıkoyduğu aktarıldı. Bunun yanı sıra İsrail ordusunun, Tulkerim’deki Sabit Sabit Devlet Hastanesi girişinde Kızılay’a bağlı 2 görevliyi de alıkoyduğu ifade edildi. AA

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